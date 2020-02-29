taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

Kendilerini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapmaya çalıştılar

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde hırsızlık yapan 6 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.

DHA | 29.02.2020 - 17:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karaman'ın İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde, Konya'dan Karaman'a gelen 6 kişilik gruptan Hasan Ç., Abdullah Ç., Uğur K. ve Celal K., Afganistan uyruklu 4 kişinin kaldığı eve gelip, kendilerini polis olarak tanıttı.

"UYUŞTURUCU OPERASYONUNDAYIZ"

Uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini belirtip, Afganlıları yere yatırarak kelepçeleyen ve etkisiz hale getiren şüpheliler, evdeki cep telefonu ve bir miktar parayı aldı.

Bu sırada Afganlılar, 4 kişinin polis olmadığını anlayınca duruma tepki gösterdi.

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı -2

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Çıkan arbedenin ardından tabancayla havaya ateş açan şüpheliler, sokakta kendilerine gözcülük yapan A.C. ve K.D ile birlikte 20 ACP 334 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı -3

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelileri kent çıkışında Konya yolunda yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı -4

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden A.C. ve K.D., polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Hasan Ç., Abdullah Ç., Uğur K. ve Celal K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı -5

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı -6

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı -7

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı -8

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı -9

İlginizi Çekebilir
Bolu'da uzaklaştırma kararı bulunan koca evi bastı
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., 3 çocuğunun annesini dövdükten sonra 2 çocuğunu alıp, kaçtı.
Samsun'daki türbede kaçak kazı çalışması
Türbedeki mezarların defineciler tarafından kazılması sonucunda jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bolu'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
Bolu'da vatandaşlar, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı.
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı
Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı
1885
Erdoğan, liderlerle görüşmelerini anlattı
Erdoğan, liderlerle görüşmelerini anlattı
717
Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an
Kılıçdaroğlu'nun şehit haberlerini öğrendiği o an
1036
Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor
Edirne'de göçmen hareketliliği artıyor
346
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor
200
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
347
Taksicilerle Edirne'ye giden göçmenler arasında kavga
Taksicilerle Edirne'ye giden göçmenler arasında kavga
263
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir