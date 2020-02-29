Kendilerini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapmaya çalıştılar

Karaman'ın İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde, Konya'dan Karaman'a gelen 6 kişilik gruptan Hasan Ç., Abdullah Ç., Uğur K. ve Celal K., Afganistan uyruklu 4 kişinin kaldığı eve gelip, kendilerini polis olarak tanıttı.

"UYUŞTURUCU OPERASYONUNDAYIZ"

Uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini belirtip, Afganlıları yere yatırarak kelepçeleyen ve etkisiz hale getiren şüpheliler, evdeki cep telefonu ve bir miktar parayı aldı.

Bu sırada Afganlılar, 4 kişinin polis olmadığını anlayınca duruma tepki gösterdi.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Çıkan arbedenin ardından tabancayla havaya ateş açan şüpheliler, sokakta kendilerine gözcülük yapan A.C. ve K.D ile birlikte 20 ACP 334 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelileri kent çıkışında Konya yolunda yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden A.C. ve K.D., polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Hasan Ç., Abdullah Ç., Uğur K. ve Celal K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

















