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Kendine bile oy vermeyen muhtar adayı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mumcuoğlu köyünde, muhtar adayı olan Birol Özsoy'a sıfır oy çıktı.

DHA | 03.04.2019 - 16:15..
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Mumcuoğlu köyü muhtarlık seçimlerinde, 4 aday yarıştı. Adaylardan mevcut muhtar Celal Hırçın 106 oy, Şaban Çubukçu 74 oy, Kenan Özsoy 5 oy, Birol Özsoy ise sıfır oy aldı. Kendisine oy vermediği anlaşılan Birol Özsoy'a, eşi ve ailesi de oy vermedi.

"SEÇİME NİYE GİRDİ BİLMİYORUM"

Tekrar muhtar seçilen Celal Hırçın, adayların aldığı oyları öğrenenlerin, kendisini arayarak sonuçların doğru olup olmadığını sorduğunu söyledi.

Kendilerinin de Birol Özsoy'un aldığı sonuca şaşırdığını ifade eden Celal Hırçın, "Seçime niye girdi bilmiyorum. Seçim yaklaşınca işler değişti galiba. Oyunu bana değil, bana en yakın oy alan rakibe verdiğini düşünüyorum. Kendisine bile oy atmayınca bu durum ortaya çıkıyor." dedi.

Kendine bile oy vermeyen muhtar adayı

Kendine bile oy vermeyen muhtar adayı

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