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Kendine bilet aldıran dilencinin oyununu zabıta bozdu

Niğde'de 19 yaşındaki genç, yolda kaldım bahanesiyle aldırdığı biletleri iptal ettirerek paraları cebine attı.

İHA | 19.07.2019 - 13:04..
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19 yaşındaki R.S., Niğde merkezde bulunan otobüs firmalarının yazıhanelerinin önünde vatandaşlara yolda kaldığını ve otobüs bileti parasının olmadığını söyleyerek bilet aldırdı.

R.S., hayırsever vatandaşlara aldırdığı biletleri daha sonra otobüs firmalarına giderek, bileti iptal ettirip ücretlerini geri aldı.

Kendine bilet aldıran dilencinin oyununu zabıta bozdu

ÜSTÜNDEN 26 BİLET ÇIKTI

Durumdan şüphelenen otobüs firmalarının yazıhanelerinde çalışan görevliler, olayı Niğde Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi.

Ekipler, R.S. isimli şahsı amirliğe getirdi. R.S.'nin üst aramasında, geçerli 26 adet otobüs bileti çıktı.

Kendine bilet aldıran dilencinin oyununu zabıta bozdu

PARA CEZASI

Zabıtalar, firmaları arayarak biletleri iptal etmelerini istedi. Ekipler, ‘Yolda kaldım, bilet alın’ diyen şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyarırken, dilenci şahsa 'Kabahatler Kanuna' göre para cezası yazdı.

Kendine bilet aldıran dilencinin oyununu zabıta bozdu VİDEO


ALDIRDIĞI BİLETLE GERİ GÖNDERİLDİ

Zabıtalar, Kayseri'den geldiği öğrenilen dilenciyi, aynı taktikle aldırdığı biletle otobüse bindirerek Kayseri'ye gönderdi.

Kendine bilet aldıran dilencinin oyununu zabıta bozdu

Kendine bilet aldıran dilencinin oyununu zabıta bozdu

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