Kendine bilet aldıran dilencinin oyununu zabıta bozdu

22 Temmuz'dan itibaren Suriyelilerin, Kurban Bayramı ziyareti için ülkelerine dönüşleri başlayacak.

Kenya’da bir papaz Müslüman oldu

Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten isimlerden olan Kemal Batmaz, duruşmada diğer sanıklara mektup vermeye çalışırken yakalandı. Batmaz'a, 19 gün hücre cezası verildi.

Hatay'da yabancı uyruklu bir grup, evlilik vaadiyle geldikleri Kayseri'de bir aileyi kandırarak dolandırdı.

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Kaybolan gazeteleri için kamera taktırdı

Sivas’ta kaybolan gazetelerinin izini süren esnaf, güvenlik kamerası taktırıp görüntüleri izleyince günlük gazetelerinin, bir okuyucu tarafından izinsiz olarak alındığını fark etti.