taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.512

Kendine paradan mont yaptırdı

Gaziantep'te, para koleksiyoncusu Esat Kaplan, montunu, koleksiyonundaki farklı ülkelere ait paralarla kapladı.

DHA | 18.11.2018 - 10:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Esat Kaplan 30 yıldır topladığı değişik ülkelere ve dönemlere ait yaklaşık 3 ton ağırlığındaki para koleksiyonuyla 9 yıl önce, Devri Alem Para Müzesi'ni kurdu. Müzenin bahçesine para ağacı yaptı.

80 ÜLKEDEN TOPLADIĞI PARALARLA GEZİYOR

Kaplan, şimdi de soğuk havalar nedeniyle montunu kapladığı paralarla dolaşmaya başladı. Yaklaşık 80 ülkeden topladığı kağıt ve madeni paraları iliştirdiği montla sokaklarda gezen Kaplan'a, başta kenti ziyarete gelen turistler olmak üzere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Para kaplı montu görenler Esat Kaplan'ın yanına gelerek fotoğraf çektiriyor, paralar hakkında soru soruyor.

Kendine paradan mont yaptırdı

Kaplan, paranın insanın için ısıttığını söyledi. Giydiği montun daha profesyonel olması için terziye sipariş verdiğini ifade eden Kaplan şunları söyledi: "Malum 2019 kışının soğuk geçeceği söyleniyor. Biliyorsunuz ki ekosistemde bazı çarpıklıklar var. Ben de düşündüm, buna bir çare bulmalıyım. En azından insanlara sıcak bir mesaj dahi olsa vermeyi planladım. Bu giydiğim dünyanın en pahalı montlarından birisi şu anda. Para var huzur var, para var, sıcaklık var. Bütün kışı böyle geçireceğim. Az önce terzimle görüştüm, yeni bir şeyler yapalım diye ölçümü alacak ve daha iyi bir mont dikecek bana üzeri paralarla dolu olan."

Kaplan'ı gören vatandaşlar da paranın insanı sıcak tutacağını düşündüklerini ifade etti.

Kendine paradan mont yaptırdı

Kendine paradan mont yaptırdı

Kendine paradan mont yaptırdı

Kendine paradan mont yaptırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

86
Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

67
Tekvandocu İmam Hatipli kız Avrupa şampiyonluğu istiyor

Tekvandocu İmam Hatipli kız Avrupa şampiyonluğu istiyor

93
Yunanistan'daki 17 Kasım gösterilerinde olaylar çıktı

Yunanistan'daki 17 Kasım gösterilerinde olaylar çıktı

16
Kayan asansör platformunun halatına tutunarak kurtuldular

Kayan asansör platformunun halatına tutunarak kurtuldular

14
Trump: Yardımcım Pence'e güvenim tam

Trump: Yardımcım Pence'e güvenim tam

15
Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM