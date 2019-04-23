Seyhan ilçesinde yaşayan Caner Y.'nin kız meselesi yüzünden psikolojisi bozuldu. Bu sabah da evinin önünde eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Durumu gören akrabaları ve vatandaşlar polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak genç elindeki bıçakla kendine zarar vermeye devam etti. Polis yaklaşık 1 saat şahsı ikna etmeye çalıştı.

BIÇAĞI ELİNDEN BIRAKMADI

Caner Y. "Gözüm var, gönlüm, var niyetim var" diyerek kendine zarar vermeye devam etti. Olay yerine gelen Caner Y.'nin akrabaları da onu ikna edemedi. Caner Y. kendini ikna etmeye çalışan polislere de bıçakla saldırdı. Bunun üzerine polis itfaiye ekiplerine haber verip şahsı tazyikli su ile etkisiz hale getirmek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gence tazyikli su ile müdahale etti. Ancak genç tazyikli su ile müdahale edilmesine rağmen elindeki bıçağı bırakmayıp kendine zarar vermeye devam etti.

Kendine zarar veren kişiye polisten müdahale VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis bir türlü bıçağı bırakmayan gence biber gazı ile müdahale etmek istedi. Bunun üzerine Caner Y. kendisine yaklaşan polislere bıçakla saldırdı. Polis de biber gazıyla Caner Y.'ye müdahale etti. Ancak buna rağmen elindeki bıçağı bırakmayıp sallamaya devam edince polis copla şahsa müdahale etti. Bir apartmana giren Caner Y.'nin elindeki bıçak güçlükle alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Caner Y.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.



