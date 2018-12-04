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Kendini asker olarak tanıttı, kuyumcuyu soydu

Adana'da kendisini asker olarak tanıtan bir kişi sabah kuyumcudan ayırttığı 11 bin lira değerindeki altınları akşam saatlerinde çaldı.

İHA | 04.12.2018 - 19:54..
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Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devle Bahçeli Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcuda kimliği belirlenemeyen bir kişi sabah saatlerinde kuyumcuya gelerek iş yeri sahibi Eyüp Numanoğlu’na kendisini asker olarak tanıttı.

16 BİN LİRALIK ALTIN AYIRTTI

Asker olarak tanıtan hırsız, Numanoğlu’na 16 bin TL’lik altın alacağı akşam parayla birlikte geleceğini söyledi. Numanoğlu da gün içerisinde kendini asker olarak tanıtan hırsızın dediği miktarda altını ayarladı.

Kendini asker olarak tanıttı, kuyumcuyu soydu VİDEO

KUYUMCUYU OYALADI, ALTINLARI ÇALDI

Akşamüstü kuyumcuya gelen şahıs, Numanoğlu ile konuşmaya başladı. Hırsız iş yeri sahibine üzerinde sadece 11 bin TL olduğunu söyledi. Sonra hırsız iş yeri sahibinin telefonuyla babasını aramak istedi. Hırsız daha sonra iş yeri sahibinin telefonu ile babasını aradı ve ulaşamadığını söyledi. İş yeri sahibine bir de kendisinin aramasını söyledi. İş yeri sahibi telefonla ilgilendiği sırada tezgah üzerinde duran 11 bin TL değerindeki altınları hızla alan hırsız, kaçarak izini kaybettirdi.

ÇEVREDİKLER FİLM GİBİ İZLEDİ

Polis inceleme yaparken vatandaşlar soyulan kuyumcuyu film gibi izledi
İş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını izlediğinde kendisini asker olarak tanıtan zanlıyı tespit etti. Olay yeri inceleme polisleri ise çevrede ve iş yeri içerisinde inceleme yaptığı sırada vatandaşlar olay mahalline akın ederek film izler gibi izledi
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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