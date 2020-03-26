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Kendini hakim olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Elazığ'da, kendini hakim ya da avukat olarak tanıttığı 5 kişiyi, 'adli konularda yardımcı olma' vaadiyle dolandıran kadın, yakalanarak tutuklandı.

DHA | 26.03.2020 - 16:27..
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Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine başlattığı araştırmada, Ö.T. adlı kadının, kendisini hakim ya da avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığını belirledi.

5 KİŞİYİ 8 BİN LİRA DOLANDIRDI

Polis, kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramada çok sayıda uzlaşma ve ifade tutanakları, Yargıtay ve mahkeme kararları ile kimlik ve pasaport fotokopileri ele geçirildi.

5 kişiden 8 bin lira aldığı tespit edilen Ö.T., sevk edildiği adliyede, mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Kendini hakim ya da avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kadın yakalandı -1

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