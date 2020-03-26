Kendini hakim olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine başlattığı araştırmada, Ö.T. adlı kadının, kendisini hakim ya da avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığını belirledi.

5 KİŞİYİ 8 BİN LİRA DOLANDIRDI

Polis, kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramada çok sayıda uzlaşma ve ifade tutanakları, Yargıtay ve mahkeme kararları ile kimlik ve pasaport fotokopileri ele geçirildi.

5 kişiden 8 bin lira aldığı tespit edilen Ö.T., sevk edildiği adliyede, mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.