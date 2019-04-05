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Kendini insan gibi hissetmeyen adam, köpek gibi yaşıyor

İngiltere'de kendini insan gibi hissetmediğini söyleyen adam, uzun bir süredir köpek kostümleri giyiyor, sokağa çıktığında havlıyor. Arkadaşlarını yalayan adam, yemeklerini mama kabından yiyor.

Detay Haber | 05.04.2019 - 17:12..
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İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Kaz James, 6 yaşından beri kendini köpek gibi hissettiğini söylüyor.

HAVLAYARAK İLETİŞİM KURUYOR

İnsanlarla sosyal ilişkiler kurmakta hep zorlandığını söyleyen James, uzun yıllardır hayatını köpek gibi yaşıyor. Diğer insanlarla, havlayarak, ısırarak ve onları yalayarak iletişim kuruyor.

Kendini insan gibi hissetmeyen adam, köpek gibi yaşıyor

"ÖZGÜRLEŞTİRİCİ"

Mağaza müdürü olan James, iş dışındaki zamanlarında, evde ve sokakta 2 bin dolara aldığı köpek kostumünü giyiyor. İlk kez 17 yaşında bir internet sitesinde kendini köpek hisseden kişilerle tanıştığını söyleyen James, o anın çok 'özgürleştirici' hissettirdiğini dile getiriyor.

Kendini insan gibi hissetmeyen adam, köpek gibi yaşıyor

KİTAP BİLE YAZDI

James, "Bu hissin ne olduğunu ta ki benim gibi hisseden insanlarla tanışana kadar bilmiyordum." dedi. Ayrıca, 'İnsan Köpek Nasıl Eğitilir?' isminde bir kitabı da olan James, "Restorana gittiğimde normal bir insan oluyorum, eğitimli bir köpeğim, insanlarla nasıl başa çıkacağımı biliyorum." diye konuştu.

Kendini insan gibi hissetmeyen adam, köpek gibi yaşıyor

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