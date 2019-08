Kendini iyileştirmenin yollarını arayanlara: Doktor Sensin

Çağımızda hastalıktan kaçmamız neredeyse imkânsız. Eskiden doktor yüzü görmemiş insanların daha uzun ve kaliteli yaşadıklarını duyuyoruz; ama bu çağda doktor ve ilaçsız bir hayat düşünmemiz bile mümkün değil. Peki ilaç ve hastalıklar hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? En ufak bir şeyde ilaçlara sarılmaktansa, ilk adımları öğrenerek kendimize bakamaz mıyız?

(Jeremy Howick)

DOKTOR SENSİN

Yol gösterici nitelikteki “Doktor sensin”, hangi ilaçları alacağına, çocuklarına hangi ilaçları vereceğine ve ne zaman (veya ne zaman değil) bedenin kendi işini yapmasına izin vereceğine dair okuyucunun mantıklı seçimler yapmasını sağlayacak bilimsel kanıtlarla, okuyucuyu aydınlatmak için hakem değerlendirmeli en son tıbbi araştırmalardan yararlanarak ortaya çıkmış bir kitap. Tabii bu durumda rehber de denilebilir. Kitapta verilen bilgiye göre, “ortalama olarak, bütün Amerikalıların beşte biri, yaşı ilerlemiş İngilizlerin yarısı ve yaşlı Kanadalıların üçte ikisi günde en az beş adet reçeteli ilaç kullanmaktadır, hayatları, hiç durmayan hap yutmak ve yan etkilerini yönetmek ritüelidir. On kişiden biri antidepresan kullanmakta ve okulda yerinde duramayan milyonlarca erkek çocuğuna metamfetamin reçetesi verilmektedir. Işık hızında artan küresel sağlık hizmet maliyetleri, bu fazla ilaç kullanımının giderek daha karşılanamaz hale gelmesine neden olmaktadır.” Yani bu demek oluyor ki, varlıklı ülkeler, tıbbi gelişmelere önemli ölçüde bağımlı olmuş…

Howick, aslında özetle insana, ilk yardım edenin kendisi olacağını, öğütlüyor. Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Doktor Sensin’de Howick, modern ilaç ve teknolojileri bolluğunun, insan bedeninin acıyı tedavi edebilen kendi ilaçlarını ürettiği, birçok fiziksel rahatsızlıktan kendini bir cerrah kadar kurtarabildiği ve hatta herhangi bir psikolog gibi hafif bir depresyon ile savaşabildiği gerçeğini kör ettiğini açıklamaktadır. Son klinik araştırmalar, zihinsel durumların sağlığımızı etkilediğini açıkça göstermektedir: Gevşeme, olumlu düşünme ve rahat sosyal çevrenin hepsinin sağlığa ölçülebilir faydaları vardır—bazen tezgâhta satılan ilaçlar kadar etkilidirler.”

Özetle bu kitap, modern tıbbın ilaçlarının aşırı kullanımı ve bedenimizin kendini iyileştirme konusunda doğuştan gelen gücünü, bilimsel kanıtların yönteme dayalı ve ulaşılabilir bir analizi ile keşfederek bedenimizi de keşfetmemiz ve ilaçlar konusunda daha sakin düşünmemiz için var…

Doktor Sensin hakkındaki yorumlardan birkaçına da şöyle bir göz atalım:

“Jeremy Howick, kendini iyileştirmenin ardındaki bilimi ortaya koyuyor. Bu çığır açan kitabı okuyun!”

(Deepak Chopra)

“Howick, sağlıklı olmanın ne demek olduğuna ve modern sağlık hizmetlerinin bizi nasıl yanlış yönlendirebileceğine dair erişilebilir ve akılcı bir açıklama sunmaktadır. Modern sağlık bakımının labirentinde akıllıca gezinmek istiyorsanız, bunun için mükemmel, iddialı ve bütünleştirici bir kitap.”

Doktor Sensin-Kendi Kendini İyileştirme Bilimi

Dr. Jeremy Howick

Salon Yay.

S.:336

Sonay Karaman

