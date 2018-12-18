Kendini kayalıklara asarak intihar etti

15 Temmuz gecesiyle ilgili kendisine suçlamalar yönelten CHP'lilere cevap veren Akar, "O gece kafama silah dayadılar, reddettim" dedi.

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist olduğu ithamında bulunan terör örgütü yanlısı bir hesabın sosyal medya iletisini paylaşmasının ardından özür diledi.

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Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

Mehmet Özdilek, bir muhabirin "Bu maç Fenerbahçe için derbi miydi" şeklindeki sorusuna "Yok. F.Bahçe tarihi olan bir kulüptür. Bulunduğu durum insanları aldatmasın" diyerek cevap verdi.