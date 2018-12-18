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Kendini kayalıklara asarak intihar etti

Muğla'da intihar girişiminde bulunacağı öğrenilen bir adam, jandarma tarafından takip ediliyordu. Arama sonucunda ekipler kayalıklarda adamın cansız bedenine ulaştı.

DHA | 18.12.2018 - 09:08..
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Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekpileri, dün akşam saatlerinde Eyüp Bostanoğlu'nun intihar edeceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, önce Eyüp Bostanoğlu'nun kaldığı oteli ve sonra da araç kiraladığı şirketi tespit etti.

KONUMU BULUNDU

Arama çalışmalarını sürdüren jandarma, 48 E 8604 plakalı kiralık otomobili, GPS sisteminden Gökbel Mahallesi İztuzu Caddesi üzerinde park halinde olduğunu belirledi.

Kendini kayalıklara asarak intihar etti

KAYALIKLARA İPLE ASILMIŞ HALDE BULUNDU

Otomobilin bulunduğu yerde ormanlık alana giren jandarma, yaklaşık yarım saat sonra kayalıklarda iple asılı şekilde, Eyüp Bostanoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Eyüp Bostanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Eyüp Bostanoğlu'nun, kız kardeşine intihar edeceğini yönünde mesaj attığı da öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kendini kayalıklara asarak intihar etti

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