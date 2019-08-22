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Kendini kayyum diye tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalıştı

Tekirdağ'da oto galeriyi dolandırmak istenen şahıs kısa süre içerisinde yakalandı.

İHA | 22.08.2019 - 20:12..
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Tekirdağ'da, M.S. isimli şahıs Çerkezköy Belediyesi’ne kayyum olarak atandığını belirterek, bir oto galeriden lüks marka bir otomobil almaya çalıştı.

Oto galeri şirket yetkililerinin durumdan şüphelenmesi sebebiyle durum polis ekiplerine ihbar edildi. Polis ekipleri yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından şahsın daha önceden dolandırıcılık suçundan araması olduğunu belirledi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kendine özel kart çıkartan ve kendisini ilçede Maliye Bakanlığına bağlı Mali Denetmen olarak göreve başlayacağını ifade eden şahıs kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kendini kayyum diye tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalıştı

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