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Kendini odaya kitleyip boğazını kesecekken polis kurtardı

Antalya'da ev arkadaşı ile anlaşamayıp evden çıkartılmasına sinirlenen genç adam, odaya kendini kilitleyip intihara kalkışırken, polis tarafından son anda engellendi.

İHA | 29.12.2019 - 23:29..
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Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla 42. Sokak’ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gündüz saatlerinde ev arkadaşı ile tartışan ve evden çıkartılan Yakup A. (30), odaya girerek kendisini kilitledi.

Kendini odaya kitleyip boğazını kesecekken polis kurtardı

Kendini odaya kitleyip boğazını kesecekken polis kurtardı

İNTİHARA KALKIŞIRKEN POLİS MÜDAHALE ETTİ

Eline aldığı bıçakla kendisini kesmeye başlayan Yakup A.’nın durumundan haberdar olan komşuları polise haber verdi. Eve gelen polis, kapının kitli olduğunu ve Yakup A.’nın kendisine zarar verdiği bilgisine ulaşınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendini odaya kitleyip boğazını kesecekken polis kurtardı

Genç adam tüm ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayınca, polis kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis, içeriye girdikleri sırada boğazını kesmeye çalışan Yakup A.’nın elinden bıçağı son anda aldı.

Vücudunda birçok kesik bulunan genç adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kendini odaya kitleyip boğazını kesecekken polis kurtardı

Kendini odaya kitleyip boğazını kesecekken polis kurtardı

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