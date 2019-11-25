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Kendini polis diye tanıttı mahalle bekçileri yakaladı

Çaldığı cep telefonlarını polis süsü vererek Pakistanlı vatandaşlardan aldığını söyleyen zanlı, cezaevine gönderildi.

İHA | 25.11.2019 - 17:48..
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Bağcılar’da polise bağlı çalışan mahalle bekçileri, geçtiğimiz 5 Kasım’da Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Osman S.(40) adlı bir kişiyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı.

DURDURDUKLARI ŞAHISTAN ŞÜPHE DUYDULAR

Şüphelinin üst aramasında 6 cep telefonu olduğu belirlendi. Osman S.'nin sergilediği şüpheli tavırları nedeniyle araştırma yapan bekçiler, duruma polise bildirdi. Polis, cep telefonlarının Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Pakistan uyruklu kişilere ait olduğunu belirledi.

Kendini polis diye tanıttı mahalle bekçileri yakaladı VİDEO

POLİS SÜSÜ VEREREK TELEFONLARI ÇALDI

Pakistanlıların ifadesini alan emniyet ekipleri, şüpheli S.'nin, ‘polis’ süsü vererek Pakistanlıların telefonlarını aldığını tespit etti. Şüpheliyi gözaltına alan polis, yapılan işlemin ardından zanlıyı adliyeye sevk etti.

Kendini polis diye tanıttı mahalle bekçileri yakaladı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Osman S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu. Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Osman S.'nin, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı eve girip çıktığı anlar yer aldı.

Kendini polis diye tanıttı mahalle bekçileri yakaladı

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