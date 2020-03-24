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Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu

Sosyal medyada etkileşim almak için yaşlı vatandaşlara saygısızlık yapanlara, gereken yapılacak.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 09:42..
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Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara, sokağa çıkma yasağı getirildi.

Birçok vatandaş kurallara uyarak evde kalmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar dışarı çıkmaya devam ediyor.

Sokağa çıkanlara ceza uygulanırken, bu durumu eğlenceye çevirme derdine düşenler de oldu.

Yaşlı vatandaşı korkuttular

KENDİNİ POLİS GİBİ TANITTI

Yolda yürüyen yaşlı bir vatandaşı korkutan gençler, videoyu tık uğruna sosyal medyada yayınlayınca büyük tepki topladı.

Kendini polis gibi tanıtan gencin, "Normalde ceza kesmemiz gerekiyor ama bu sefer sizi affedelim." sözleri, yaşlı vatandaşın paniklemesine neden oldu.

Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu

"ETKİLEŞİM HASTALARI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuyla ilgili olarak "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır." dedi.

Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu

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