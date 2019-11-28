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Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Eskişehir'de, kendini polis olarak tanıtarak dolandırdığı bir vatandaştan aldığı altınlarla kaçmaya çalışan dolandırıcı, Ankara'da yakayı ele verdi.

AA | 28.11.2019 - 15:41..
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Eskişehir'de, kendisini polis olarak tanıtan Mehmet B, telefonla aradığı emekli bir memurdan "Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait banka kartları bulundu. Olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın varsa inceleme yapmamız gerekiyor" diyerek evindeki altınları getirmesini istedi.

Telaşa kapılan emekli memur, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını Mehmet B'ye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu polise bildirdi.

Eskişehir'de bir emekliyi dolandıran şüpheli Ankara'da yakalandı VİDEO

UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI

Ziynet eşyalarını alarak Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışan Mehmet B, uygulama noktasında durdurulan bir otobüste, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

DOLANDIRICILIĞI CEZAEVİNDE ÖĞRENMİŞ

Emniyete götürülen Mehmet B, polise verdiği ifadede, cezaevinde tanıştığı kişiden telefonla dolandırıcılık yöntemlerini öğrendiğini söyledi. Ankara'daki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirilen zanlı Mehmet B, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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