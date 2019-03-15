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Kendini tutuşturan adamı hortumla söndürdüler

Gaziantep'te sobayı tutuşturmak isteyen bir kişi, alev alev yandı. Alevler arasında kalan şahıs hortumla söndürülürken, olayda 2 kişi yaralandı.

DHA | 15.03.2019 - 10:05..
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Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, sobaya yanıcı sıvı madde dökmek isteyen Ahmet Ö., alevlerin beklenmedik şekilde büyümesiyle neye uğradığını şaşırdı.

YANICI MADDEYİ YANLIŞLIKLA ÜZERİNE DÖKTÜ

Nizip ilçesinin Galericiler Sitesi'nde bulunan bir oto galeride, sönen sobayı tutuşturmak isteyen Ahmet Ö., sobaya yanıcı sıvı madde dökmek istedi. Bu esnada alevler bir anda yoğunlaşınca Ahmet Ö, panikle elindeki plastik şişede bulunan sıvı maddeyi üzerine de döktü. Kısa sürede üzerindeki kıyafetlere alev sıçrayan Ahmet Ö., alev topuna döndü.

Kendini tutuşturan adamı hortumla söndürdüler


DİĞER KİŞİLERE DE SIÇRAYAN ALEVLER 2 KİŞİYİ YARALADI

Olay esnasında Ahmet Ö.'nün yanında bulunan Mahmut T.'nin de üzerine alevler sıçradı. Önce Ahmet Ö., sonra da Mahmut T., kendisini dışarı atmayı başardı. Yanan iki kişi de kıyafetlerini çıkararak alevlerden kurtulmaya çalışırken, iş yeri sahibi Mustafa T. ise iş yerinin önündeki hortumla Ahmet Ö.'ye su sıkarak, alevleri söndürdü. Mustafa T., elindeki hortum ile daha sonra ise alevlerden etkilenen oğluna su sıktı.

Saniye saniye kameraya yansıyan olay nedeniyle, iş yerinde hasar oluştuğu da öğrenildi.

Sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı

Kendini tutuşturan adamı hortumla söndürdüler

VÜCUDUNDA YANIKLAR VAR

Vücudunda yanıklar oluşan Ahmet Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı hafif yanıklarla atlatan Mahmut T. ise ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.

Kendini tutuşturan adamı hortumla söndürdüler

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