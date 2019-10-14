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Kendini tuvalete kilitleyen adama özel harekat müdahalesi

İstanbul Fatih'te kendisini marketin tuvaletine kilitleyen şahıs ikna edilemeyince olaya özel harekat polisleri müdahale etti.

AA | 14.10.2019 - 01:44..
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Aksaray'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi, elinde cam parçasıyla önce bir lokantaya, oradan çıkarak bir markete girdi.

Fatih'te bir kişi kendisini marketin tuvaletine kilitledi VİDEO

TATLI SÖZ ÇIKARAMADI

"Beni öldürecekler." iddiasında bulunan kişi, kendisini marketin tuvaletine kilitledi. Market çalışanlarının ikna edemediği vatandaş için polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler de iknada yetersiz kalınca, markete özel harekat polisleri çağrıldı.

Kendini tuvalete kilitleyen adama özel harekat müdahalesi


KAPI KIRILARAK GİRİLDİ

Özel harekatçılar, kapıyı kırarak içeri girip, vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti. Üzerinden kimlik çıkmayan vatandaşın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Kendini tuvalete kilitleyen adama özel harekat müdahalesi



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