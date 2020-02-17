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Kendini uyaran garsona saldırdı

Kahramanmaraş’ta çay bahçesinde kendisini uyaran garsona saldıran kadın gözaltına alındı.

İHA | 17.02.2020 - 04:00..
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İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde yer alan çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre G.Ç., çay bahçesine giriş yaptıktan bir süre sonra masada bulunan kül tablasını yer attı.

Kendini uyaran garsona saldırdı

MASALARI DAĞITTI, KAVGAYA ARKADAŞLARI DA KARIŞTI

Bunun üzerine çay bahçesinde görevli garsonlar G.Ç.’yi uyardı. Garsonların uyarısına daha da sinirlenen kadın, diğer masalarda bulunan eşyaları sağa sola fırlattı. Olaydan haberdar olan kadının arkadaşları da duruma müdahil olunca ortalık karıştı.

MEMUR VE SABIKALI ÇIKTI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ve arkadaşlarını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan G.Ç.’nin bir kamu kurumda memur olarak çalıştığı ve suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kendini uyaran garsona saldırdı

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