taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1095
Euro
6.8228
Altın
1273.89
Borsa
83675.33
Gram Altın
250.213

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla yolunu kestiği şahsı 8 kurşunla ağır yaraladı.

İHA | 22.05.2019 - 20:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İbrahim K.’nin yolu, evine doğru yürüdüğü sırada arkadaşı tarafından otomobille kesildi.

Otomobilden inen şahıs, İbrahim K.’ye kurşun yağdırdı. İbrahim K., vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan İbrahim K., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacak, kalça ve ayaklarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İbrahim K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kayıplara karışan Murat Y. ve Önder Ç., İnegöl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dere kenarında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

6 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU

Saldırganların üzerinden 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yanında bulunan arkadaşının 6 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde Murat Y., İbrahim K’nın kendisine küfür ettiği için bir anlık sinirle vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.  Hastanede tedavisi devam eden İbrahim K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

177
Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

Yeni yasa çıkınca askerler terhis olacak

165
Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

Davutoğlu: Konuşmaktan korkmayın

474
Domalan mantarının kilosu 80 lira

Domalan mantarının kilosu 80 lira

251
Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti

997
Tunceli Belediyesi'nin tabelası 'Dersim' oluyor

Tunceli Belediyesi'nin tabelası 'Dersim' oluyor

329
Askerliği uzatanlara sağlanacak imkanlar

Askerliği uzatanlara sağlanacak imkanlar

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir