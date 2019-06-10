Kendisine saldıran ayının dilini kopardı

Sibirya’nın güneyindeki Tuva bölgesinde 30 yaşındaki Nikolay Irgit on gün önce geyik ve musların döktüğü boynuzları toplamak için arkadaşları ile birlikte ormanlık alana gitti. Boynuzları toplamaya giden Irgit bir boz ayının saldırısına uğradı.

AYININ DİLİNİ ISIRDI

Vahşi hayvanı korkutmak için bağıran adama ayı daha da şiddetli bir biçimde saldırdı. Ayı Irgit’in yüzü ve başını defalarca ısırdı, kolları ve karnını yaraladı. Ancak pes etmeye niyeti olmayan Irgit, yüzünü ısırdığı sırada ayıının dilini ısırarak koparmayı başardı. Ayı daha sonra korkup olay yerinden uzaklaştı.

Ayı gittikten sonra Irgit geriye doğru koşup yardım çağırdı, arkadaşları ve ambulans geldi. Basına Irgit’in yaralı halde fotoğrafları yansıdı. Irgit ayıdan kurtulsa da yasalardan kaçamadı. Polis ormanda yasadışı faaliyet gerçekleştirdiği için hakkında idari dava başlattı.