taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7799
Euro
6.5446
Altın
1328.37
Borsa
94103.07
Gram Altın
246.948

Kendisine saldıran ayının dilini kopardı

Rusya’nın Tuva bölgesinde avlanan bir kişi, kendisine saldıran ayıdan kurtulabilmek için, vahşi hayvanın dilini ısırarak kopardı.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 22:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Sibirya’nın güneyindeki Tuva bölgesinde 30 yaşındaki Nikolay Irgit on gün önce geyik ve musların döktüğü boynuzları toplamak için arkadaşları ile birlikte ormanlık alana gitti. Boynuzları toplamaya giden Irgit bir boz ayının saldırısına uğradı.

Kendisine saldıran ayının dilini kopardı

AYININ DİLİNİ ISIRDI

Vahşi hayvanı korkutmak için bağıran adama ayı daha da şiddetli bir biçimde saldırdı. Ayı Irgit’in yüzü ve başını defalarca ısırdı, kolları ve karnını yaraladı. Ancak pes etmeye niyeti olmayan Irgit, yüzünü ısırdığı sırada ayıının dilini ısırarak koparmayı başardı. Ayı daha sonra korkup olay yerinden uzaklaştı.

Kendisine saldıran ayının dilini kopardı

Ayı gittikten sonra Irgit geriye doğru koşup yardım çağırdı, arkadaşları ve ambulans geldi. Basına Irgit’in yaralı halde fotoğrafları yansıdı. Irgit ayıdan kurtulsa da yasalardan kaçamadı. Polis ormanda yasadışı faaliyet gerçekleştirdiği için hakkında idari dava başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

688
Didem Yılmaz Arslan'dan, Ahmet Hakan'a gönderme

Didem Yılmaz Arslan'dan, Ahmet Hakan'a gönderme

111
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayına çıkıyor

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayına çıkıyor

414
İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı

İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı

291
Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

378
Akın Akınözü'nün askerlik hazırlığı

Akın Akınözü'nün askerlik hazırlığı

179
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

459
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir