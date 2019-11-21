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Kendisine saldıran köpeğe taş attı, başka köpek kurtardı

Yediemin otoparkında bekçi olarak çalışan adam, kendisine saldıran köpeğe kızıp, defalarca taş attı. Bu sırada tekrar saldıran köpeğin altında kalan bekçiyi, yanındaki diğer köpek kurtardı.

DHA | 21.11.2019 - 14:26..
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Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Yediemin Otoparkı'nda bekçi olan evli ve 3 çocuk babası 54 yaşındaki Yücel Çınar'a, otopark girişindeki kulübede zincire bağlı olan köpek saldırdı.

Yara almadan kurtulan Çınar, köpeğin kendisine saldırmasına kızıp, taş atmaya başladı.

16 KEZ TAŞ ATTI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Çınar, yaklaşık 3 dakika boyunca köpeğe 16 kez taş attı. Çınar, taş atmaya devam ederken bir ara yanına fazla yaklaştığı köpeğin tekrar saldırısına uğradı. Çınar, bu kez yere düşerken, köpek üzerine çıktı. Bekçi Çınar'ı, yanında bulunan diğer köpek kurtardı. Çınar, iki köpeğin boğuşması sırasında yerden kalkarak, uzaklaştı.

Köpeğin saldırdığı bekçiyi, başka bir köpek kurtardı İZLE

TEDAVİ OLDU, İŞİNDEN AYRILDI

Köpeğin ısırması sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Çınar, ayağa kalktıktan sonra da köpeğe taş atmaya devam etti. Çınar, daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Çınar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi edildi. Hastaneden taburcu edilen ve yaşadığı olaydan sonra otoparktaki görevinden ayrılan Yücel Çınar, köpeğe su verirken kendisine saldırdığını belirterek, "Ben de köpeği taşladım. Bu sırada diğer köpek geldi beni kurtardı. Ambulans ile hastaneye gittim, iyiyim." dedi.

Kendisine saldıran köpeğe taş attı, başka köpek kurtardı

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