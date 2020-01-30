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Kendisini aldatan eşini bıçaklayarak öldürdü

Yozgat'ta 2 çocuk annesi, 10 yıllık eşini kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi.

DHA | 30.01.2020 - 11:11..
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Yozgat'ın Sorgun ilçesi Ahmetefendi Mahallesi'nde oturan 28 yaşındaki H.Y., kendisini aldattığı iddiasıyla 33 yaşındaki eşi Ekrem Yılmaz ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası H.Y., 2 çocuğunu alıp evden ayrılmak istedi.

10 YILLIK EŞİNİ BIÇAKLADI

Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ekrem Yılmaz ise buna izin vermedi. Bunun üzerine çift arasında bir kez daha çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı bıçakladı.

Kendisini aldatan eşini bıçaklayarak öldürdü

KOMŞULARI POLİS ÇAĞIRDI

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Ekrem Yılmaz'ın cansız bedeni, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kendisini aldatan eşini bıçaklayarak öldürdü

H.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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