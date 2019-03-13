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Sevgilisinden şiddet gören kadın kendini benzinliğe attı

Adana'da Tülay K. (42), kendi evine dönmesine izin vermeyen erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğradı.

DHA | 13.03.2019 - 08:31..
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Şiddet gördüğü erkek arkadaşından kendini zar zor kurtaran kadın, evden kaçarak yakındaki bir akaryakıt istasyonuna sığındı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi.

EVDEN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ, DARBETTİ

Tülay K., ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşına gitti. Tülay K., bir süre sonra kendi evine dönmek isteyince, erkek arkadaşı izin vermedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek arkadaşı, Tülay K.'yı dövdü.

Sevgilisinden şiddet gören kadın kendini benzinliğe attı

DARP EDİLEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Tülay K., kaçarak Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna sığındı. Tülay K., buradaki çalışanlar tarafından çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye  alındı.

Polis, Tülay K.'yi döven erkek arkadaşını gözaltına aldı.

Sevgilisinden şiddet gören kadın kendini benzinliğe attı

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