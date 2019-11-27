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Kendisini icraya veren avukatların ofislerini kurşunladı

İzmit’te, kendisini icraya veren E.A. ve A.A. isimli avukatlara kızıp ofislerini kurşunlayan R.G., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA | 27.11.2019 - 18:55..
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İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerindeki bir binanın yedinci katında bulunan avukatlar E.A. ve A.A.’ya ait ofisin kapısı, bir kişi tarafından kurşunlandı.

İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Ofisin bulunduğu binanın güvenlik kameralarını izleyen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ofisin kapısına 2 el ateş eden kişinin R.G. olduğunu tespit etti.

Polis, R.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kendisini icraya veren avukatlara kızarak kapıya tabanca ile ateş eden R.G., Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi. Soruşturma devam ediyor.

Avukatlara kızıp ofislerini kurşunladı -1

Avukatlara kızıp ofislerini kurşunladı -2

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