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Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

Bursa'da kaldığı otel odasının kapısının zorlandığını düşünerek çıktığı balkonda mahsur kalan kadın, itfaiyenin geldiğini görünce sevinçten göbek attı.

İHA | 01.12.2019 - 05:05..
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Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde, bir otelde konaklayan Makbule O. (37), odasının kapısının zorlandığını zannederek otel odasının arkasına koltukları çekti. Panikle otel odasının balkonuna çıkan Makbule O., otel balkonundan başka balkonlara geçerek bir bankanın balkonuna çıktı.

Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

İTFAİYEYİ GÖRÜNCE GÖBEK ATTI

Makbule O.’yu balkonda ağlarken gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini gören Makbule O.’nun sağanak yağmura rağmen kameralara doğru göbek atması, dans etmesi ve mutlu tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

"MÜZİK AÇIN DANS EDECEĞİM"

İtfaiyeyi görünce göbek atan Makbule O., müzik olmadan dans edemediğini belirterek kendi telefonuyla şarkı açmaya kalktı. Kendi telefonundan müzik açamayan Makbule O. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına şarkı açmalarını söyledi. İtfaiye ekipleri, sepetli araç ile Makbule O.’nun bulunduğu balkona çıktı. Balkondan sepetli merdiven yardımıyla kurtarılan Makbule O., aşağıya indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan meraklı vatandaşlar, yaşanan olayı film gibi izledi.

Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

"BİRİ ODAMIN KAPISINI ZORLADI"

Makbule O., "Yaklaşık 1 saattir buradayım. Mahsur kaldım. Otelde konaklıyorum biri odamın kapısını zorlayınca balkona çıktım. Kaçmak için balkondan balkona atladım geldim burada mahsur kaldım. İtfaiye gelip beni kurtarınca çok mutlu oldum" dedi.

Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce göbek attı -1

Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

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