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Kendisini polis olarak tanıtıp 750 lira çaldı

Zeytinburnu'nda kendisini polis olarak tanıtan, kimlik kontrolü bahanesiyle Afganistanlı uyruklu kişilerin cüzdanlarından paralarını çalan şüpheli yakalandı.

DHA | 02.09.2019 - 11:04..
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İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde, Afganistan uyruklu bir kişi, 19 Ağustos'ta kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, kimlik kontrolü bahanesiyle cüzdanından paralarını çaldığı şikayetinde bulundu.

EVDE GÖZALTI

Zeytinburnu Asayis Büro Amirliği ekipleri başlattığı çalışmada, şüphelinin 30 yaşındaki Abdülhakim Ö. olduğunu belirleyerek, 23 Ağustos’ta Çırpıcı Mahallesi’nde bulunduğu evde gözaltına aldı.

Kendisini polis olarak tanıtıp 750 lira çaldı

TUTUKLANDI

Abdülhakim Ö.'nün, daha önce de yine kendisini polis olarak tanıtarak, 2 Afgan uyruklu kişinin paralarını çaldığı belirlendi. 3 kişiden toplam 750 lira çaldığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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