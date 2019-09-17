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Kendisini sürekli rahatsız eden eski kocasını bıçakladı

Maltepe'de eski kocasının kendisini sürekli rahatsız etmesine dayanamayan kadın, şahsı bıçakladı. Kadının üç çocuğu ise polis otosuna bindirilip gözetim altına alındı.

İHA | 17.09.2019 - 15:53..
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İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan Z.K. isimli kadın, boşandığı eski eşi tarafından rahatsız ediliyordu.

Eski koca R.K. bugün de kadının evine gitti.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

İddiaya göre eski kocasının kendisini rahatsız etmesine daha fazla dayanamayan kadın, R.K.'yı bacağından bıçakladı. Kadın daha sonra olay yerinde polisi bekledi. Polis ekipleri olay yerine gelerek, kadını kelepçeleyip polis merkezine götürdü.

Kendisini sürekli rahatsız eden eski kocasını bıçakladı

"KADIN HAKLI"

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.K., hastaneye kaldırıldı. Kadının üç çocuğu ise polis tarafından evden alınıp götürüldü. Görgü şahitleri, "Kadının üç tane çocuğu var. Kadın çocuklarına sahip çıkıyor. Diğer adam sahip çıkmıyor. Adamın işi yok işsiz. Kadını dövüyor. Telefon açıyor kadın. Polis geliyor. Ama adam devamlı geliyordu. Adam cezaevine girmişti daha önce, kadın haklı." dedi.

Kendisini sürekli rahatsız eden eski kocasını bıçakladı

Kendisini sürekli rahatsız eden eski kocasını bıçakladı

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