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Kendisini terk eden sevgilisini bacaklarından vurdu

Malatya'da Kübranur Turgut, yolda yürürken, ayrıldığı sevgilisi İsa B.'nin silahlı saldırısına uğradı.

DHA | 13.03.2019 - 01:55..
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Zafer Mahallesi'nde evine doğru yürüyen Kübranur Turgut'un(25), arkasından gelen taksideki İsa B. yanındaki tabancayı çekerek genç kıza 2 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Kübranur Turgut kanlar içinde yere yığıldı.

GENÇ KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kendisini terk eden sevgilisini bacaklarından vurdu

2 TAKSİ DEĞİŞTİRDİ, YİNE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan ve yakalanmamak için 2 taksi değiştiren İsa B. ise polisin çalışması ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kübranur Turgut'un daha önce beraber yaşadığı İsa B.'yi bir süre önce terk ettiği öğrenildi. Saldırgan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kendisini terk eden sevgilisini bacaklarından vurdu

Kendisini terk eden sevgilisini bacaklarından vurdu

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