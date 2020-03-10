'Kenevir nasıl yetiştirilir' eğitimleri başladı

2025 yılında dünya üzerinde 11 milyar dolara çıkması beklenen endüstriyel kenevir pazarınında yer almak isteyen Türkiye, bu doğrultuda çalışmalarına başlamıştı.

Türkiye'de uzunca bir süredir ekimi yasak olan kenevir, tekstilden otomobil sektörüne geniş kullanım alanı bulunuyor.

Kenevirin üretimine ilişkin, tarımsal politikalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hız kazandı.

19 İLDE TALEP ARTIŞI

Kenevirin teşvikiyle Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta tarla talebinde artış dikkat çekiyor.

TOHUM FİYATI TALEPLE 1000 LİRAYI BULDU

Devlet teşvikiyle kenevir üretiminin yasal hale gelmesiyle, 30 liraya satılan kenevir tohumunun fiyatı, artan taleple 1.000 lirayı buldu.

EĞİTİMLER BAŞLADI

1 dekar alanda 700 lira kar bırakn kenevirin üretiminde eğitimler hız kazandı.

Üreticilere kenevirin nasıl yetiştiriciliği eğitimi veriliyor.

Bu kapsamda Karabük’ün Eflani ilçesinde üreticilere kenevir yetiştiriciliği eğitimi verildi.

"BİZE YASAKLAYANLAR CAYIR CAYIR AFYON EKİYORLARDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda kenevir üretiminin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlardı. Askeri bir sorunun çözümü için görünürde konuyla hiçbir ilgisi olmayan böyle bir şartın konulması elbette son derece manidardır. Şimdi diyorum ki biz yeniden, tarım, çevre ve şehircilik bakanıma söyledim, kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız."