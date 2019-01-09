Kenevir nedir

Kenevir; Cannabaceae familyasına ait bir bitkidir. Saplarında ise birçok lif bulunur ve tek yıllık olduğu bilinir.

KENEVİR BİRÇOK ALANDA DEĞERLENDİRİLİR

Kenevirin yaprakları daha çok ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Bu bitkinin sadece yaprakları değil, aynı zamanda tohumları da değerlendiriliyor.

Kenevir; Türkiye'de Kastamonu, Samsun, Kocaeli, Adana, Amasya, Kayseri, Sivas, İzmir ve Kütahya'da yetiştirilir. Bunun nedeni ise iklimin uygun olmasıdır.

Kenevir tohumunun yağı birçok hastalığa iyi gelir. Ayrıca radyasyon temizleyicidir.