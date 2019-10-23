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Kenevir yetiştirmek için depoya hava boşluğu açtı

Bir evin bitişiğinde olan ve çatısına havalandırma boşluğu açılan depoda, uyuşturucu yetiştirildiği ortaya çıktı.

DHA | 23.10.2019 - 18:20..
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayan A.O.B.'nin (46) Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

A.O.B.'nin evine, bu sabah saat 10.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı ile ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

HAVA BOŞLUĞU AÇTILAR

Aramada, A.O.B'nin evinin bitişiğindeki depoda, 100 gram kubar esrar ile kasaların içine dikilmiş 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O.B.'nin, Hint kenevirlerinin güneş görüp, temiz hava alabilmesi için deponun çatısındaki bazı kiremitleri kaldırıp, havalandırma boşluğu açtığı belirlendi.

Kenevir yetiştirmek için deponun çatısına havalandırma boşluğu açmış -1

Kenevir yetiştirmek için deponun çatısına havalandırma boşluğu açmış -2

Kenevir yetiştirmek için deponun çatısına havalandırma boşluğu açmış -3

Kenevir yetiştirmek için deponun çatısına havalandırma boşluğu açmış -4

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