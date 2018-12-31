taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2864
Euro
6.0585
Altın
1283.86
Borsa
90661.54
Gram Altın
218.238

Kentsel dönüşüm kredilerine düzenleme yapıldı

Kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının, konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.

AA | 31.12.2018 - 15:36..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlandı.

Kentsel dönüşüm kredilerine düzenleme yapıldı

ÖDENECEK FAİZ DE DÜŞECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hak sahiplerine verilecek faiz desteğini içeren karara göre, kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının, konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.

Düzenleme sayesinde krediler, nakit kredi üzerinden değil konut kredisi üzerinden verileceği için vatandaşın ödeyeceği faiz de düşecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

229
2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

132
Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

121
İstanbul Müftüsü: Din görevlileri üniversite mezunu olmalı

İstanbul Müftüsü: Din görevlileri üniversite mezunu olmalı

428
İçişleri Bakanı Soylu'dan trafik cezası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan trafik cezası açıklaması

234
Juncker'den AB ülkelerine: İkiyüzlüsünüz

Juncker'den AB ülkelerine: İkiyüzlüsünüz

40
TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir