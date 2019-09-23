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Kentsel dönüşümde 6 ayda rekor kira yardımı

Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında 500 milyon 144 bin liralık kira yardımı gerçekleşti.

AA | 23.09.2019 - 12:16..
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Kentsel dönüşümde 6 ayda rekor kira yardımı

Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları, aralıksız devam ediyor.

5 YILLIK PLAN HAZIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm için bir plan hazırladı. Bu plana göre, Bakanlık dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konuttan acil öncelikli olan 1.5 milyonunun dönüşümünü 5 yıl içerisinde sağlamayı hedefliyor.

100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümü, bu sürede tamamlanacak.

6 AYDA 500 MİLYON LİRALIK KİRA YARDIMI YAPILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kentsel dönüşüm kapsamında bu yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 80 bin 601 hak sahibine, 500 milyon 144 bin lira kira yardımı yapıldı.

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşları mağdur etmemek için hak sahiplerine kira ve taşınma gibi yardımlarda bulunan Bakanlık tarafından, 2019'un ilk yarısında 3 bin 200 hak sahibine riskli alan için 109 milyon 313 bin lira, 77 bin 401 vatandaşa da riskli yapı için 390 milyon 830 bin lira kira yardımı yaptı. Böylece 80 bin 601 hak sahibine aktarılan kira yardımı toplam 500 milyon 144 bin lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 237 bin 861'i riskli yapı, 44 bin 400'ü riskli alan olmak üzere toplam 282 bin 261 hak sahibine 3 milyar 666 milyon lira kira yardımında bulunuldu.

Kentsel dönüşümde 6 ayda rekor kira yardımı

EN FAZLA KİRA YARDIMI ALAN 5 İL

Yılın ilk yarısında 77 bin 401 vatandaşa riskli yapı kira yardımı, 3 bin 200 hak sahibine de riskli alan kira yardımı yapıldı. Böylece toplamda 80 bin 601 hak sahibine 500 milyon 144 bin lira kira yardımı gerçekleştirildi.

Kanun kapsamında İstanbul, Ankara, Şırnak, İzmir ve Antalya en fazla kira yardımı yapılan 5 il olurken, aynı kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Bakanlık tarafından en fazla faiz desteği, sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Van'a yapıldı.

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