Kentsel dönüşümde yeni düzenleme

6 Şubat'ta Kartal'da bir binanın çökmesi sonucu 21 kişi yaşamını yitirmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise inceleme yapmak üzere dün bu bölgeye geldi.

Kartal'da 158 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleşti. Yeniden yapımına başlanan binanın en geç yıl sonunda hak sahiplerine ulaşıtırılacağı da belirtildi.

Türkiye genelinde riskli binaların dönüştürülmesi için ise çalışmalar hız kazandı.

TEK TARAFLI FESİH HAKKI

Bakanlık, kentsel dönüşümle ilgili yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, vatandaşlar veya yüklenicinin tek taraflı fesih hakkı bulunacak.

FESİH SÜRECİNİ BAKANLIK YÜRÜTECEK

Bu düzenleme çerçevesinde; eğer vatandaş, bir müteahhitle anlaşmış ancak müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkı bulunacak. Sözleşmenin feshine kadar süreci Bakanlık yürütecek.