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Kentsel dönüşümde yeni yol haritası

Türkiye'de 2019 yılı içerisinde 300 bin konutun yenilenmesi planlanıyor.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 12:45..
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Son yıllarda İstanbul'da bazı binaların çökmesi ve birçok insanın da hayatını kaybetmesi hükümeti, önlem almaya itti. Türkiye, bu kapsamda kentsel dönüşüm sürecine gireceğini açıkladı. Yaşanan üzücü olaylardan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2023 hedefini açıkladı.

Kentsel dönüşümde yeni yol haritası

2023'E KADAR 1,5 MİLYON KONUT YENİLENECEK

Kentsel dönüşüm kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2023'e kadar 1,5 milyon konutu dönüştürecek, bu yıl ise 300 bin konut yeniden yapılandıracak.

Kentsel dönüşümde yeni yol haritası

6,7 MİLYON KONUT YENİLENMELİ

Gayrimenkul sektörünün önde gelenleri ise 1999 yılında meydana gelen depremden sonra binaların çok zarar gördüğünü ve aslında Türkiye'de 6,7 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini belirtti.

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