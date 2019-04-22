Kentsel dönüşümde yeni yol haritası

Son yıllarda İstanbul'da bazı binaların çökmesi ve birçok insanın da hayatını kaybetmesi hükümeti, önlem almaya itti. Türkiye, bu kapsamda kentsel dönüşüm sürecine gireceğini açıkladı. Yaşanan üzücü olaylardan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2023 hedefini açıkladı.

2023'E KADAR 1,5 MİLYON KONUT YENİLENECEK

Kentsel dönüşüm kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2023'e kadar 1,5 milyon konutu dönüştürecek, bu yıl ise 300 bin konut yeniden yapılandıracak.

6,7 MİLYON KONUT YENİLENMELİ

Gayrimenkul sektörünün önde gelenleri ise 1999 yılında meydana gelen depremden sonra binaların çok zarar gördüğünü ve aslında Türkiye'de 6,7 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini belirtti.