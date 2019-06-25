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Kentsel dönüşümde yönetmelik değişti

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasasının uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

İHA | 25.06.2019 - 09:01..
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Kentsel dönüşüm aslında Türkiye'nin bir gerçeği ve bu kapsamda da bazı çalışmalar yapılıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasasının uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik 21 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle birlikte, sınıflara ayrılan müteâhhitlerden teminat ya da tamamlanma sigortası talep edilecek.

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATILABİLECEK

Rezerv alanlarda maliye görüşü aranmayacak. Üçte iki çoğunluk sonrasında kabul etmeyen hissedarların yerleri Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara hatta üçüncü şahıslara açık artırma usulü ile satılabilecek.

Kentsel dönüşümde yönetmelik değişti

MAĞDURİYET EN AZA İNDİRİLECEK

Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi ise 36 aya kadar uzatılabilecek. Ayrıca maketten istenildiği gibi satış yapılmayacak.

İnşaatın tamamlanma oranını belirlendikten sonra, bu oranın yüzde 10’u altındaki oranda satış yapılabilecek. Bu düzenlemeyle ev alacak kişilerin mağduriyetleri en aza indirilecek.

Kentsel dönüşümde yönetmelik değişti

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