Kenya'da bebeğiyle meclise gelen milletvekili atıldı

Kenya parlamentosunda sabah saatlerinde gerçekleştirilen oturuma milletvekili Zulekha Hassan, 5 aylık bebeğiyle katıldı.

"ÇOCUK ODASI YA DA KREŞ OLSAYDI..."

Oturumu 15 dakika durduran meclis başkanı, Hassan'ın görevlilerin eşliğinde oturumdan çıkarılmasını istedi. Kenya'nın güneyinde bulunan Kwale eyaletinin kadın milletvekili olan Hassan, dışarı çıkarılmasına tepki göstererek, "Bebekle gelmemek için gerçekten çok uğraştım ama bugün acil bir durum vardı. Ne yapmam gerekiyordu? Parlamentonun çocuk odası veya kreşi olsaydı, bebeğimi oraya koyabilirdim." dedi.

"KADINLARA UYGUN ORTAM HAZIRLANMALI"

Hassan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha fazla kadının meclise girmesini istiyorsanız, onlara uygun bir ortam hazırlamalısınız." ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı, Hassan'ın bu hareketini benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi.

BEBEK YANLIŞLIKLA YARI ÜYE OLARAK TANIMLANDI

Kenya Ulusal Meclisi'nin Çoğunluk lideri Aden Bare Duale, Hassan'ı usullere aykırı davranmakla suçlayarak, "Bu üyenin kaba davranışlarından dolayı mahkemeye çağrılması gerekiyor. Parlamentonun saygınlığını korumalıyız." dedi. Duale, bebeğin parlamentonun bir üyesi olmadığını, oturumların böyle bir ortamda yapılmaması gerektiğini ve bebeğin yanlışlıkla yarı üye olarak tanımlandığını söyledi.

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BİRÇOK MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİNİ ALDI

Milletvekili Hassan, parlamentodaki birçok kadın ve erkek milletvekilinin desteğini aldı. Homa Bay bölgesinden milletvekili Peter Kaluma, yasama görevleri nedeniyle Hassan'ın bebeğinden ayrılmasına gerek olmadığını söyledi. Kaluma, "Parlamento'nun bebeğini emzirme evresinde olan bir üyesiyseniz, görevde dahi çocuğunuzun yanınızda olması, o çocuğun yararınadır." dedi.

AVRUPA PARLEMENTOSU'NDA NORMAL GÖRÜLMÜŞTÜ

Avrupa Parlamentosu İtalyan üyesi Licia Ronzulli, 2010 yılının Eylül ayında kucağında 6 haftalık bebeğiyle parlamentoya gelmeye başlamıştı. Anne olduğunda birçok kadın gibi işi bırakmak yerine tam tersini tercih eden Ronzulli, birçok oylamaya kızı Vittoria ile katılmıştı. Vittoria, 5 yaşına kadar annesiyle beraber parlamentoya gelmişti. Ronzulli’nin çocuğunu parlamentoya getirmesi, tüm dünya kadınlarına örnek olmuştu.