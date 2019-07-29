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Kenya'da kafesten kaçan şempazeler iyi ayak üzerinde duruyor

30'dan fazla şempaze, kafeslerinden kurtulduktan sonra da iki ayak üzerinde yaşamını sürdürüyor.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 20:16..
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Kenya'daki Sweetwaters Hayvan Barınağı, kaçakçıların elinden kurtulan şempazelerin bakımını üstleniyor.

KAFESLERDE KAÇIRILAN ŞEMPAZELER YÜRÜMEYİ UNUYOR

Barınakta çalışan Timothy Mwangi, hayvanların daracık kafeslerde ayakta durmaktan dört ayak üzerinde yürümeyi unuttuğunu söyledi.

800 ŞEMPAZE KURTARILABİLDİ

Birleşmiş Milletler tüm şempanze türlerinin soyunun tehlikede olduğunu belirtiyor. Özellikle avlanma ve hayvan kaçakçılığını şempanzelerin türünün yok olmasına neden olabileceği uyarısı yapıyor. Afrika'nın birçok bölgesine dağılmış hayvan barınakları ise şimdiye kadar 800 şempanzeyi kafeslerden kurtarabildi. Timothy Mwangi, insanların kedi ve köpek gibi evcil hayvan taşıma belgeleri düzenleyerek kolayca şempanze gibi türü tehlikede hayvanların kaçakçılığını yapabildiğini söyledi.

Kafesten kurtarılan şempanzeler iki ayak üstünde yürüyor

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