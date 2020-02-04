Kenya’nın başkenti Nairobi’nin kuzeybatısındaki Kakamega bölgesinde bir ilkokulda öğrencilerin çıkışı sırasında izdiham meydana geldi.

Kenya Eğitim Bakanı George Magoha, olayda 14 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 40 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Kenya'da okul çıkışında izdiham: 14 ölü ViDEO

BAZI ÖĞRENCİLERİN DURUMU AĞIR

Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Magoha, ölen öğrencilerin ailelerine başsağlığı diledi. İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

'OKUL MERDİVENİ ÇÖKTÜ' İDDİASI

Öte yandan, bazı yerel kaynaklar izdihamın okul merdiveninin çökmesi sonucu meydana geldiğini ifade etti.