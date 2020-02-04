taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9855
Euro
6.6213
Altın
1570.8
Borsa
119242.8
Gram Altın
302.57
Bitcoin
55507.64

Kenya'da okul çıkışında izdiham: 14 ölü

Kenya’da bir ilkokulda öğrencilerin çıkışı sırasında meydana gelen izdihamda en az 14 öğrenci hayatını kaybetti.

İHA | 04.02.2020 - 09:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kenya’nın başkenti Nairobi’nin kuzeybatısındaki Kakamega bölgesinde bir ilkokulda öğrencilerin çıkışı sırasında izdiham meydana geldi.

Kenya Eğitim Bakanı George Magoha, olayda 14 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 40 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Kenya'da okul çıkışında izdiham: 14 ölü ViDEO

BAZI ÖĞRENCİLERİN DURUMU AĞIR

Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Magoha, ölen öğrencilerin ailelerine başsağlığı diledi. İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kenya'da okul çıkışında izdiham: 14 ölü

 

'OKUL MERDİVENİ ÇÖKTÜ' İDDİASI

Öte yandan, bazı yerel kaynaklar izdihamın okul merdiveninin çökmesi sonucu meydana geldiğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Gürcistan'da ev yangını: 6 ölü
Bağdati kentinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın sonrası 4'ü çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi.
Kayıp Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önce yolcu minibüsüne bindiği anlar MOBESE kameralarına yansıdı.
Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı
Rusya’da bir baba, çocuğunu internet ilanıyla 470 TL’ye satılığa çıkarınca gözaltına alındı.
Avustralya'da koala katliamı
Avustralya'da çok sayıda okaliptüs ağacının buldozerlerle yıkılması sonucu, onlarca koala hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

199
Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

47
Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

37
Malatya Valiliği'nden depreme ilişkin son durum

Malatya Valiliği'nden depreme ilişkin son durum

63
Elazığ'da deprem sırasında görülen ışığın sırrı çözüldü

Elazığ'da deprem sırasında görülen ışığın sırrı çözüldü

30
Süleyman Soylu: Elazığ'da 2002'den önceki binalar sorunlu

Süleyman Soylu: Elazığ'da 2002'den önceki binalar sorunlu

92
Avustralya'da koala katliamı

Avustralya'da koala katliamı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir