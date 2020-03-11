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Kenya'da tek dişi beyaz zürafa ve yavrusu öldürüldü

Bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusu kaçak avcıların hedefi olurken, dünya üzerinde yalnızca bir beyaz zürafa kaldı.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 16:27..
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Kenya’nın Garissa bölgesinde dünyada eşine nadir rastlanan bir beyaz zürafa ve yavrusunun kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

YALNIZCA BİR BEYAZ ZÜRAFA KALDI

Aylar önce ortadan kaybolan zürafaların bulunan kemiklerinin 4 ay öncesine ait olduğu ve konuya ilişkin özel soruşturma başlatıldığı belirtilirken, öldürülen dişi zürafanın erkek yavrusunun ise halen hayatta olduğu belirlendi.

Şimdiye kadar Tanzanya ve Kenya'da görülen bu zürafaların beyaz olması, lösizm olarak adlandırılan genetik durumdan kaynaklanıyor.

Kenya'da tek dişi beyaz zürafa ve yavrusu öldürüldü

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