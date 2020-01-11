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Kenyalılara 'Tarlanızı basan çekirgeleri yiyin' önerisi

Tarlaları istila eden çöl çekirgeleri nedeniyle alarma geçen Kenya'da uzmanlar, halka çekirge yemelerini önerdi.

AA | 11.01.2020 - 06:40..
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Kenyalılara 'Tarlanızı basan çekirgeleri yiyin' önerisi

Afrika Boynuzu ülkelerini saran çekirge istilası sonrası önlem ve ilaçlama faaliyetlerinin artırıldığı Kenya’da, The Daily Nation gazetesi, çekirgelerin aslında sağlıklı ve lezzetli bir yiyeceğe dönüşebileceğini yazdı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün yayımladığı çekirge tüketme tavsiyelerine yer veren gazete, ülkenin bazı bölgelerinde çekirgelerin sevildiğine ve bol bol tüketildiğine işaret etti.

Kenyalılara 'Tarlanızı basan çekirgeleri yiyin' önerisi

"ÇİFTÇİLER ÇEKİRGELERİ YİYEBİLİR"

Kenya Böcek Bilimi Topluluğu Başkanı Dr. Muo Kasina, ülkenin kuzeyindeki çiftçilere çekirgeleri yemelerini öğütledi.

Kasine, “Çekirgeleri kontrol etmenin bir yolu da onları kovalamaktan vazgeçmek. Onların yerleşmesine izin verebilir, onları yiyerek ve ilaçlayarak kontrol altında tutabiliriz.” dedi.

Kenyalılara 'Tarlanızı basan çekirgeleri yiyin' önerisi

ÇEKİRGE YEMEK, KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Aynı zamanda Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Örgütü Direktörlerinden biri olan Dr. Kasina, çiftçilere çekirgeleri titizlikle hazırlayarak lezzetli bir akşam yemeği hazırlamaları tavsiyesinde bulundu.

Gazetede, 2015 yılında hazırlanan uluslararası bir araştırmaya yapılan atıfta bulunarak, çekirge yemenin kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttığına vurgu yapıldı.

Afrika Boynuzu'nda hızla yayılan çöl çekirgeleri tarım hayatını ve gıda güvenliğini tehdit ediyor.

Her gün 150 kilometre katedebilen çekirge sürüleri, sadece birkaç saat içinde bile binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

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