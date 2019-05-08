Engebeli arazisi ve doğal yaşamıyla dikkat çeken Afrika'da her otomobille sokağa çıkmak oldukça güç. Araziye çıkabilecekleri araçları da ithal etmek oldukça pahalıya mal oluyor.

Bu durumlardan oldukça muzdarip olan Afrikalılar da kendi araçlarını üretmeye başladı.

GEREKSİZ YÜK VE MASRAFTAN KAÇINILDI

Afrika kıtasına uygun olan bu aracın en önemli özelliği, hiçbir özelliğinin bulunmaması. Arazi koşullarında rahat ulaşım sağlayabilmesi için gereksiz olan yük ve masrafı azaltmak için aracın içi boş bırakıldı.

Kenyalılardan yerel otomobil VİDEO