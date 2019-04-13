Kepez Belediyesi'ne ait gezi yatı satışa çıkarıldı

Kepez Belediye Başkanı seçilen CHP’li Birol Arslan, 4 nisanda mazbatayı almasının ardından belediyenin her noktasında tasarruf tedbirlerini almaya başladı.

Başkan Arslan, makam aracına dahi binmeyeceğini, harcamaları da kalan borçlardan ötürü kısacağını söyledi.

BU KADAR BORÇTA YATA GEREK YOK DEDİ

Bu tasarruf tedbirleri kapsamında daha önceden alınmış olan Kepez Belediyesi'ne ait yat olduğunu belirten Başkan Arslan, "Bu kadar borcu olan bir belediyenin yatan bir yatı olmasını çok rantabl bulmuyorum. Dolayısıyla 4 Nisan Perşembe günü mazbatayı aldım. 5 Nisan Cuma günü itibariyle de yatın ihale edilişi, satış kararını aldık. Şu anda ihale dosyası hazırlanmaya devam ediyor. Ay sonu gibi de satışı gerçekleşecek." diye konuştu.