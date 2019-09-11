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Kerbela'da ölenler için 3 günlük yas ilan edildi

Dün gerçekleşen Kerbela etkinliğinde, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

AA | 11.09.2019 - 09:57..
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Irak'ın Kerbela kentinde dün Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Kerbela'ya giderek facianın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra hastanede yaralıları ziyaret etmişti.

Irak'ta Aşure Günü izdihamı

BAŞBAKAN 3 GÜNLÜK YAS İLAN ETTİ

Kerbala Valiliğince yayımlanan yazılı açıklamada, Vali Nesif el Gutabi'nin talebi ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin onayı üzerine Kerbela vilayetinde Aşure etkinlikleri sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

Kerbela'da ölenler için 3 günlük yas ilan edildi

KERBELA OLAYI NEDİR

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı. İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi. İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.

Kerbela'da ölenler için 3 günlük yas ilan edildi

Kerbela'da ölenler için 3 günlük yas ilan edildi

Kerbela'da ölenler için 3 günlük yas ilan edildi

 

 

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