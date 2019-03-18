Kerem Alışık: Babam tek başına bir konservatuvardı

Başarılı oyuncu Kerem Alışık, 18 Mart 1995'te vefat eden babası Sadri Alışık'ın yaşamını ve sanat hayatını anlattı. Alışık, babasının kapsamlı, derin ve çok fazla özelliği olduğunu belirtti.

"YÜREĞİNE ULAŞILABİLEN İNSANDI"

Alışık, "Sadri Alışık, aslında filmlerindeki gibi hayatı da şakayla karışık yaşayan bir insandı. Merhametli, sevecen, müşfik, son derece çarpıcı bir kişiydi. Hiç insanın aklına uğramadan yüreğine ulaşabilen bir adamdı." diye konuştu.

"ROMANLARDAN ÇIKMIŞ BİR ADAM"

Alışık, "Babam tek başına bir konservatuvardı. Şarkısıyla, şiiriyle, resmiyle, müthiş özellikli bir adamdı. Ülkesinin bütün yüreklerine ulaşan samimi, fedakar, candan, önce insan ama yanında hep Çolpan İlhan. Onun sağı, solu, altı, üstü hep Çolpan İlhan, bütün bu başarılarında en büyük pay sahibi diyebilirim. Filmlerinde hep ofsaytta kalan bir adamdır ama hayatın içinde tek golü Çolpan İlhan'dır." dedi.



