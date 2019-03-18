taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4604
Euro
6.1918
Altın
1303.14
Borsa
104057.27
Gram Altın
228.832

Kerem Alışık: Babam tek başına bir konservatuvardı

Oyuncu Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ın tek başına bir konservatuvar olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 10:25..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Başarılı oyuncu Kerem Alışık, 18 Mart 1995'te vefat eden babası Sadri Alışık'ın yaşamını ve sanat hayatını  anlattı. Alışık, babasının kapsamlı, derin ve çok fazla özelliği olduğunu belirtti.

"YÜREĞİNE ULAŞILABİLEN İNSANDI"

Alışık, "Sadri Alışık, aslında filmlerindeki gibi hayatı da şakayla karışık yaşayan bir insandı. Merhametli, sevecen, müşfik, son derece çarpıcı bir kişiydi. Hiç insanın aklına uğramadan yüreğine ulaşabilen bir adamdı." diye konuştu.

Kerem Alışık: Babam tek başına bir konservatuvardı

"ROMANLARDAN ÇIKMIŞ BİR ADAM"

Alışık, "Babam tek başına bir konservatuvardı. Şarkısıyla, şiiriyle, resmiyle, müthiş özellikli bir adamdı. Ülkesinin bütün yüreklerine ulaşan samimi, fedakar, candan, önce insan ama yanında hep Çolpan İlhan. Onun sağı, solu, altı, üstü hep Çolpan İlhan, bütün bu başarılarında en büyük pay sahibi diyebilirim. Filmlerinde hep ofsaytta kalan bir adamdır ama hayatın içinde tek golü Çolpan İlhan'dır." dedi.

Kerem Alışık: Babam tek başına bir konservatuvardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

61
Eşini öldürdü teslim oldu

Eşini öldürdü teslim oldu

93
Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

11
Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

190
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları sürüyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları sürüyor

34
CHP'li Battal İlgezdi partisini eleştirdi

CHP'li Battal İlgezdi partisini eleştirdi

64
İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir