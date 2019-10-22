Kerimcan Durmaz aylık gelirini açıkladı

Yaşadığı skandalla birkaç ay önce Türkiye'nin gündemine oturan DJ Kerimcan Durmaz, şimdi de başka bir davayla hakim karşısına çıktı.

DURMAZ'IN DAVASI BUGÜN BAŞLADI

Durmaz, Sarallar suç örgütü liderlerinden 'Savaş Sarmusak’ı kendisi hakkında sosyal medya paylaşımları yapan Arto ismiyle tanınan Harutyun Dalga’yı tehdit ettirmeye yönelik azmettirme' iddiasıyla yargılandığı dava bugün görüldü.

Kerimcan Durmaz hakim karşısında VİDEO



LİSE MEZUNU DURMAZ, KAZANCINI 80 BİN LİRA OLARAK AÇIKLADI

Duruşmanın başlangıcında yapılan kimlik tespitinde Durmaz lise mezunu olduğunu belirtti.

DJ'lik yaptığını da sözlerine ekleyen Durmaz, aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin lira olduğunu açıkladı.

"SUÇSUZUM"

Savunmasını yapan sanık Kerimcan Durmaz, “Ben Savaş beyi DJ’lik yaptığım kulüplerden müşterim olarak tanıyorum. Beni sevdiğinden ve aramızdaki arkadaşlıktan dolayı benim için üzüldüğünden dolayı böyle bir durum gerçekleşmiş. Ama benim bundan haberim yoktu. Arto’ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı. Ben azmettirmedim. İddianamede, Savaş beyle aramda geçen telefon konuşmaları günlük olaylara dahildir. Suçsuzum.” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Diğer sanık ve avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur Arto’nun yurt dışında olduğunu bildirdiğini tutanağa geçerek, Durmaz’ın duruşmalara gelme zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına ilişkin talebini kabul etti ve duruşmayı erteledi.