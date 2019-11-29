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Kerimcan Durmaz'ın ABD'deki kavgası

Metroda tartıştığı adama küfürler savuran Kerimcan Durmaz, sinirden telefonuna yumruk attı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 14:13..
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Kısa süre önce sosyal medyada paylaştığı müstehcen görüntüler yüzünden linç edilen Kerimcan Durmaz, komşuları tarafından İstanbul'daki evinden atılmak istenmişti.

Durmaz, yaşadığı olaylar yüzünden ABD'ye taşınmıştı.

METRODA ADAMA KÜFÜRLER SAVURDU

Sosyal medya fenomeni, New York’ta bindiği metroda bir adamla tartıştı. Adama küfür eden Durmaz, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kerimcan Durmaz, ABD'de tartışığı adama küfürler savurdu -VİDEO

"BİR DÖVESİM VARDI"

Kerimcan’ın metrodaki adamla neden tartışığı ise belli değildi. Metrodan indikten sonra yeni bir story çeken Kerimcan Durmaz, "Bir dövesim vardı" diyerek kamerasına yumruklar attı.

Kerimcan Durmaz'ın ABD'deki kavgası

Kerimcan Durmaz'ın ABD'deki kavgası

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