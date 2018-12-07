Kerkük ve Cerablus'a yüksekokul açılacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne bağlı İletişim Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlı Hukuk Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne bağlı Hukuk Fakültesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Ege Üniversitesi'ne bağlı Birgivi İslami İlimler Fakültesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlı Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

KERKÜK VE CERABLUS'A YÜKSEKOKUL

Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Kerkük ve Cerablus'ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

İSİMLERİ DEĞİŞEN FAKÜLTELER

Kapadokya Üniversitesi'ne bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin adı Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin adı ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.

Bu arada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Söke Sağlık Yüksekokulu'nun kapatılması kararı alındı.