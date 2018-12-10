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Kerkük'te 12 DEAŞ militanı tutuklandı

Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri Kerkük'e sızmak isteyen 12 DEAŞ militanı tutuklandığını duyurdu

AA | 10.12.2018 - 04:46..
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Irak merkezi hükümete bağlı Terörle Mücadele Polis Güçleri 2.Tümen Komutanı Maan es-Saidi,  yaptığı açıklamada, ''Kerkük'e sızmak isteyen 12 DEAŞ militanı tutuklandı.'' dedi.

Kerkük'te 12 DEAŞ militanı tutuklandı

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Kerkük'ün güneyinde görev yapan güvenlik güçleri tarafından başlatılan eş zamanlı iki operasyonda teröristlerin yanı sıra çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini aktaran Saidi, ''Tutuklama olayı kentin güneyinde yapılan operasyonlarda gerçekleşti. Bölgeden gelen istihbarat bilgileri değerlendirilerek operasyon başlatılmıştır.'' şeklinde konuştu.

Kerkük'te 12 DEAŞ militanı tutuklandı

EYLEM YAPMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDILAR

Tutuklanan militanların Kerkük kent merkezinde terör eylemi yapma hazırlığında olduklarını bildiren Saidi, ''Kerkük kent merkezine yasa dışı yollarla sızarak burada terör saldırıları gerçekleştirmek ve kentin güvenliğini hedef almak isteyenlerin tamamı tutuklandı.'' dedi.

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