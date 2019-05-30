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Kerkük’te art arda patlamalar: 3 ölü, 18 yaralı

Irak’ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde meydana gelen 6 patlamada 3 hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

İHA | 30.05.2019 - 23:43..
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Kerkük polis kaynakları kentin Kudüs Caddesi, Valilik caddesi ve Bağdat yolu bölgelerinde peş peşe meydana gelen 6 patlamada 3 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İKİ PATLAMA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA

Görgü tanıkları peş peşe meydana gelen saldırıların ikisi önceden yerleştirilmiş bomba, ikisinin, ses bombası ve diğer iki patlamanın bomba yüklü araçların infilak etmesi soncu meydana geldiğini bildirdi. Patlama anı bölgede bulunan vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.

Kerkük’te art arda patlamalar: 3 ölü, 18 yaralı

SALDIRILARDA DEAŞ ŞÜPHESİ

Patlamaların bayram öncesi alıverişe çıkan vatandaşların dışarıda olduğu saate denk gelmesi saldırıda daha çok can kaybına yol açtı. Saldırıları henüz kimse üstelenmese de Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ olduğunu söylüyor.

Kerkük’te art arda patlamalar: 3 ölü, 18 yaralı

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